Dia Nacional de Combate ao Fumo: saiba como a nicotina afeta o funcionamento do seu coração

O tabaco é responsável pelo aparecimento de doenças cardiovasculares. Veja as vantagens de se livrar do vício com ajuda da atividade física

Celebrado em 29 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos causados pelo tabaco. Além do câncer de pulmão, segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil, o uso da substância afeta diretamente a saúde cardiovascular, principalmente pela ação maléfica direta nos vasos sanguíneos.

O tabaco é responsável por elevar a pressão arterial e a frequência cardíaca, bem como seu uso aumenta o risco de surgimento de diversas outras doenças cardiovasculares, sendo as mais comuns a angina e o infarto.

“A substância encontrada nos derivados de tabaco como cigarros, charutos, cachimbos e até mesmo nos narguilés contribui para diversas doenças no aparelho cardiocirculatório. Ela age no aumento da contração dos vasos sanguíneos, acelerando a frequência cardíaca e aumentando a pressão arterial”, explica a arritmologista e eletrofisiologista do Instituto do Coração de Taguatinga – ICTCor, Edna Marques.

Ainda segundo a cardiologista, o hábito de fumar agride o endotélio (parede de células que recobre os vasos sanguíneos) e interfere diretamente na produção de uma substância protetora conhecida como óxido nítrico, o que faz com que as artérias fiquem mais vulneráveis ao acúmulo de gordura, o que gera um maior risco ao paciente.

A ligação entre tabaco e doenças cardiovasculares, incluindo acidentes vasculares cerebrais, são as principais causas de morte do mundo, com uma média de mais de 17,7 milhões de pessoas anualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Quando consumida, a nicotina vai diretamente para o coração, cérebro e a circulação, além de prejudicar todo o organismo do fumante. Sua ação é exercida pelos sistemas simpáticos e parassimpáticos e, quando a adrenalina é liberada, influência na redução de consumo de oxigênio, e faz com que o corpo passe a absorver mais colesterol.

“Independente do uso de cigarro, cachimbo ou charuto, uma única unidade pode provocar todos esses malefícios. Quando a substância cai na circulação sanguínea provoca consequências à saúde”, aponta a cardiologista.

Cigarros eletrônicos

A comercialização dos intitulados ‘vaper’ ou cigarros eletrônicos, é proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em 2022, para mostrar os aspectos negativos desse tipo de aparelho, a Associação Médica Brasileira (AMB), junto com 46 entidades médicas, publicou um documento em que alerta os brasileiros sobre o uso do eletrônico, já que os mesmos continuam sendo utilizados por diversas pessoas, em especial os jovens.

No documento, os profissionais de saúde consideram os cigarros eletrônicos ainda mais perigosos do que os cigarros comuns, pois é possível constatar que no cigarro eletrônico existe uma concentração muito maior de nicotina do que nos cigarros tradicionais.

O estudo mostra que a quantidade de nicotina existente no cigarro eletrônico faz com que exista menor irritação ao inalar o vapor, isso faz com que a pessoa use o produto várias vezes por dia, levando a uma dependência muito maior. Diferentemente do cigarro convencional, que demora de 20 a 30 anos para manifestar doenças no usuário, o cigarro eletrônico tem mostrado essa agressividade em menos tempo.

Como fica o coração do fumante?

O hábito de fumar causa riscos a quem fuma e a quem convive com o fumante. Estudos apontam que conviver com quem fuma afeta o coração, além de aumentar em até duas vezes o risco de câncer. Segundo Edna Marques, após parar de fumar há redução de cerca de 50% no risco de infarto no primeiro ano. Contudo, são necessários cerca de dez anos sem fumar para igualar o risco cardiovascular de um ex-fumante ao risco de quem nunca fumou. Para a especialista, a melhor atitude que o paciente deve ter com a saúde cardiovascular é não fazer uso do tabaco. O fumante pode e deve abandonar o cigarro.

“O primeiro passo é procurar acompanhamento profissional. Após uma avaliação será possível saber qual o melhor caminho a seguir para se livrar do vício. Acima de tudo, o sucesso vai depender da determinação e força de vontade do paciente”, afirma.

Práticas de exercícios físicos:

Parar de fumar é um desafio, mas é possível. Existem muitos recursos disponíveis para ajudar as pessoas a pararem de fumar, incluindo terapia, medicamentos e grupos de apoio.

A atividade física também pode ser uma ferramenta útil para ajudar os fumantes a pararem com o vício. A prática de esportes libera endorfinas, que têm efeitos antidepressivos e ansiolíticos. Isso pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse, que são dois dos principais fatores que levam as pessoas a fumarem.

Além disso, exercícios físicos ajudam a melhorar a saúde cardiovascular e pulmonar do indivíduo, fazendo com que os praticantes sintam na pele (ou melhor, no corpo todo) as melhorias. “Nessas situações, o Exercício Físico pode contribuir para o balanço calórico negativo, minimizando ou evitando o ganho de gordura que é comum em ex-fumantes. Também melhora a capacidade cardíaca, circulatória, respiratória, funcional, a força muscular e muitos outros benefícios”, afirma o profissional de educação física e coordenador técnico da Rede Alpha Fitness, Luiz Evandro.

Lembrando que o hábito de realizar atividades físicas é fundamental para manter a saúde do organismo; sem contar que os exercícios são ótimos aliados para lidar com os sintomas da abstinência, para melhorar sua saúde e aumentar sua motivação para parar de fumar.

Aqui estão algumas dicas do especialista para combinar atividade física e parar de fumar:

comece com atividades leves e aumente gradualmente a intensidade e a duração, conforme você se sentir mais confortável;

escolha atividades que você goste e que sejam compatíveis com seu estilo de vida;

faça atividade física regularmente, pelo menos 30 minutos por dia, a maioria dos dias da semana;

se você sentir vontade de fumar, vá se exercitar. A atividade física pode ajudar você a lidar com os sintomas da abstinência;

converse com seu médico e busque um profissional de educação fisica da sua confiança para que possa ser elaborado um plano de exercícios seguro e eficaz.

Parece fácil, mas parar de fumar é um desafio; e a atividade física pode ser uma ferramenta útil nesta luta. Se você está pensando em parar de fumar, comece a se exercitar hoje mesmo.