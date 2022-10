Dia Mundial do AVC: Estudo revela que excesso de trabalho entre jovens pode provocar maior incidência da doença

Especialistas alertam para os riscos do aumento do nível de estresse entre jovens e reafirmam a necessidade de cuidar da saúde e manter hábitos saudáveis

Marcos Nailton

[email protected]

Neste dia 29 de outubro é celebrado o Dia Mundial do AVC, que tem como objetivo divulgar à população o conhecimento sobre os fatores de riscos que estão expostos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e como se deve mudar hábitos de vida para ter saúde e evitar esses riscos.

No Distrito Federal, de acordo com a Secretaria da Saúde (SES-DF), os dados que constam no Infosaúde informam que no ano passado, 130 pessoas morreram na capital por acidente vascular cerebral. Neste ano, o número já chega a 164 óbitos. Os idosos continuam a ser o grupo com maior prevalência, mas o número de casos em jovens traz um alerta. De acordo com o painel de Mortalidade do DataSUS, entre 2000 e 2019, 174.355 pessoas até 49 anos morreram no Brasil, em decorrência de doenças cerebrovasculares.

Em um estudo recente divulgado pela revista médica The Lancet, especialistas levantaram a suspeita de que o excesso de trabalho como causador de estresse pode estar relacionado a um maior risco de AVC entre jovens. Esse resultado pode ser explicado de maneira multifatorial: o excesso de trabalho faz com que a pessoa tenda a se alimentar mal, a fazer menos exercícios físicos e a ter menos tempo para cuidar da saúde. Além disso, o estresse pode aumentar a incidência de hipertensão e diabetes.

Somando a esses fatores, durante a pandemia da covid-19, muitos jovens trocaram a rotina de trabalho presencial pela remota e, a confusão entre ambiente profissional e casa, flexibilizou os limites entre expediente e folga. Além do excesso de trabalho, as preocupações relacionadas à própria pandemia podem causar mais estresse nesse período.

A neurologista do Hospital Anchieta, Jane Machado, explica que o diagnóstico de AVC é feito pelo surgimento súbito ou lentamente progressivo de um déficit neurológico como a perda da sensibilidade ou da força muscular; alterações da fala e da escrita; desequilíbrio do corpo; perda visual; alterações súbitas de comportamento; dor de cabeça inédita intensa e súbita; e perda da consciência e outros.

A médica explica que existem aqueles pacientes que têm mais risco de desenvolver a doença, como as pessoas com hipertensão arterial, arritmias cardíacas, trombofilias, diabetes , obesidade, além de sedentarismo e tabagismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O AVC é mais frequente em homens. Não existe uma faixa etária para ocorrência de ACV, mas sabemos que são mais frequentes em pessoas de meia idade que têm várias comorbidades. Também é mais frequentes em negros, tabagistas e sedentários. Na criança e no jovem é menos frequente, mas os casos vêm aumentando”, alerta a especialista.

Com o propósito de se evitar que o paciente fique com sequelas permanentes, a neurologista pontua que o tratamento deve ser instituído o mais rápido possível. Em todos os casos é indicado a reabilitação dos déficits neurológicos com fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional com objetivo de recuperar total ou parcialmente os déficits e evitar sequelas permanentes.

Como prevenir o AVC em jovens?

De acordo com Jane, para evitar AVC isquêmico é necessário levar uma vida saudável, com controle da pressão arterial, dos níveis de glicose, do colesterol e triglicerídeos, além de fazer atividade física regular; evitar aumento de peso corporal, tabagismo e etilismo; cuidados com a alimentação; dormir bem, controle de arritmias cardíacas, das coagulopatias e atenção especial ao uso de anticoncepcionais. Com um estilo de vida saudável, é possível reduzir em até 80% os casos de AVC entre jovens.

Tipos de AVC

AVC isquêmico – acontece quando há a obstrução de uma artéria cerebral, que interrompe o fluxo de sangue. Geralmente é causado por tromboses ou embolias. O AVC isquêmico é o mais comum na população em geral (85% dos casos) e também entre os jovens. As doenças cardíacas mal conduzidas, sejam elas por arritmias ou da parede cardíaca, também podem causar AVC isquêmico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AVC hemorrágico – acontece quando um vaso sanguíneo se rompe espontaneamente, causando um sangramento dentro do tecido cerebral. É o tipo de acidente vascular cerebral menos comum, mas que tende a ser mais grave.