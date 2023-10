“Crianças Salvam Vidas” ensina os pequenos a agirem em casos de emergências cardíacas

Cardiologista destaca a importância da educação precoce para que a criança se sinta capaz de fazer a diferença em emergências

O Instituto “Crianças Salvam Vidas” nasceu do encontro entre as cardiologistas Denise Tessariol Hachul, Luciana Vidal Armaganijan e Veridiana Silva de Andrade que, unidas pelo interesse em arritmias cardíacas e com um propósito comum, tiveram uma visão inovadora para crianças em idade escolar no Brasil.

O projeto Crianças Salvam Vidas busca transformar a educação em saúde, preparando a próxima geração para agir em casos de emergências cardíacas e promover um futuro mais saudável e solidário.

Ao propiciar às crianças o conhecimento sobre reanimação cardiopulmonar e a importância da saúde cardíaca, este projeto não apenas busca salvar vidas no presente, mas também semeia um futuro mais saudável e bem-informado. A cardiologista Denise Hachul, uma das idealizadoras do projeto, destaca a importância da educação precoce para que a criança se sinta capaz de fazer a diferença em emergências. “Uma parada cardíaca pode acontecer a qualquer momento e saber o que fazer pode salvar vidas. O tempo é precioso! Cada minuto importa para garantir o funcionamento do cérebro”.

“Quanto mais cedo e mais indivíduos de uma comunidade forem treinados e estiverem aptos, maior a chance de uma vida ser salva, sem danos cerebrais permanentes.”, explica Dra. Veridiana. Andrade

Arritmias cardíacas, que podem levar a paradas cardíacas, são condições em que os batimentos cardíacos se tornam irregulares, muito rápidos ou muito lentos. Os sintomas incluem palpitações, náuseas, desconforto no peito, tonturas e desmaios.

“Quem está em risco de arritmias e parada cardíaca? São considerados fatores de maior risco o histórico familiar, a idade avançada, doenças cardíacas pré-existentes e hábitos de vida pouco saudáveis, como o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade e o sedentarismo”, alerta Dra. Luciana Armaganijan.

As cardiologistas acreditam fortemente que os jovens podem ser catalisadores de mudança, disseminando informações vitais dentro de suas famílias e comunidades.

“Sempre acreditei que crianças em idade escolar e adolescentes, além de sua curiosidade e do grande potencial de aprendizagem, são importantes disseminadores da informação dentro de suas famílias e comunidades. Nos dias de hoje, crianças aprendem e reconhecem, desde muito cedo, a importância de pequenas atitudes individuais na preservação do equilíbrio do planeta. Por que não ampliar essa percepção para o campo da saúde?” diz Hachul.