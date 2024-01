Conheça os benefícios da meia de compressão para a circulação sanguínea

Elas ajudam a aliviar a sensação de pernas pesadas, melhorar as circulações venosa e linfática, aumentam o desempenho durante exercícios

As meias de compressão têm se destacado como uma solução eficaz para pacientes com problemas circulatórios. Além de proporcionar uma série de benefícios ligados ao alívio de sintomas como dor e inchaço nas pernas, são aliadas indispensáveis na prevenção de tromboses, sendo especialmente recomendadas para quem enfrentará viagens longas ou procedimentos cirúrgicos.

Recomendadas para uso diário, o propósito fundamental das meias de compressão reside na promoção da circulação sanguínea, destaca a Dra. Cristenne Souza, médica cirurgiã vascular da clínica Venous. “As meias de compressão fornecem um gradiente de pressão ao longo do comprimento da meia, sendo a maior pressão exercida ao nível do tornozelo com uma redução gradual da pressão ao longo do seu comprimento. Isso exerce efeitos positivos sobre o fluxo sanguíneo no interior das veias, melhorando as circulações venosa e linfática e o retorno venoso.”

As meias de compressão não se limitam apenas a pacientes com problemas circulatórios. Elas demonstram utilidade durante a prática de exercícios físicos, proporcionando conforto adicional e contribuindo com a melhoria do rendimento muscular durante a prática de exercícios físicos e aceleram a recuperação muscular após atividades intensas. Também são aliadas valiosas para indivíduos que passam longos períodos em pé ou sentados.

Entretanto, é importante destacar a necessidade da consulta profissional antes de adotar as meias de compressão, especialmente em casos de condições médicas específicas. O uso das meias deve ser prescrito após uma avaliação clínica detalhada do paciente. “Indicações para uso incluem sintomas como dor, peso, cansaço e edema nas pernas, além de casos de varizes, insuficiência venosa crônica e úlceras venosas. No entanto, em situações de obstrução severa na circulação arterial, seu uso é contraindicado devido ao risco de agravar a isquemia”, explica Cristienne. Já em situações particulares, como viagens longas, períodos pós-cirúrgicos ou gravidez, o uso dessas meias pode ser especialmente benéfico.

Existem diferentes tipos de meias e níveis de compressão, cada um indicado de acordo com cada caso específico. “Por isso é tão importante buscar avaliação e prescrição médica, para que os benefícios sejam otimizados ao máximo para cada caso, e para evitar complicações decorrentes de uso indevido”, finaliza a médica cirurgiã vascular da clínica Venous.