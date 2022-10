Como a hidroginástica pode ajudar as gestantes

Por acontecer dentro da piscina, a hidroginástica se torna a modalidade mais adequada para as gestantes por não oferecer grandes impactos ao corpo e às articulações

No período da gestação, mudanças importantes ocorrem no corpo e organismo das futuras mamães, o que as levam a terem cuidados especiais nesse período. Dentre eles, a prática de atividades físicas, tão importante para a manutenção da saúde e bem-estar.

Até alguns anos atrás, pensava-se que fazer exercícios físicos poderia colocar em risco a formação e desenvolvimento do feto. A partir da década de 1990, inúmeros estudos começaram a ser realizados, para mostrar que, na verdade, colocar o corpo em movimento no período de gestação, traz muitos benefícios.

Por acontecer dentro da piscina, a hidroginástica se torna a modalidade mais adequada para as gestantes por não oferecer grandes impactos ao corpo e às articulações. Alívio das dores musculares, diminuição do estresse e ansiedade, melhora da circulação, diminuição de inchaços, controle do peso corporal, além de doenças como a hipertensão e diabetes gestacional, são algumas das ações benéficas deste exercício. É o que explica a especialista em atividades aquáticas, Dani Rico.

A atenção com a saúde precisa se fazer presente para além do físico. É o que propõe o programa Dani Rico, disponível nas academias Bodytech, do Sudoeste e Lago Sul. “As aulas têm o objetivo de melhorar a qualidade diária da grávida. Exercícios com foco no controle de peso, manutenção da condição física e prevenção de dores”, explica a diretora Dani Rico, que dá nome ao programa.