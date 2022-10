Cirurgias no rosto continuam crescendo no Brasil

No isolamento social as imperfeições da face, o envelhecimento e o aumento das videochamadas, levaram inúmeros brasileiros aos consultórios

As cirurgias faciais continuam em crescimento, impulsionadas pela pandemia e o efeito zoom, maior exposição e visibilidade às telas do celular e do computador.

No isolamento social as imperfeições da face, o envelhecimento e o aumento das videochamadas, levaram inúmeros brasileiros aos consultórios. Outro ponto importante também é o padrão de beleza e a utilização de filtros ou editores, aplicativos de imagem.

Dados da Academia Americana de Plástica Facial apontam um crescimento de 40% no aumento de procedimentos faciais. Quando o assunto é blefaroplastia ou cirurgia plástica de pálpebras, esse número aumentou, em cerca de 50%.

A blefaroplastia, é a terceira cirurgia mais realizada no mundo e a quarta cirurgia mais realizada no Brasil. Homens e mulheres procuram diariamente por essa cirurgia, no intuito de realçar o olhar e alcançar o rejuvenescimento facial que essa cirurgia quando bem realizada, proporciona.

A cirurgiã oculoplasta e CEO da clínica Códigos da Beleza, Patrícia Rocha explica que “ Apesar do efeito zoom e também pelo padrão de beleza imposto nas redes sociais, muitos pacientes se incomodam e procuram por procedimentos para rejuvenescimento facial. Porém, os tratamentos devem ser sempre indicados por um profissional especialista no assunto.”

“Existem situações em que a cirurgia será a melhor opção, porém em outros casos, ela não é indicada. E o protocolo indicado, só será traçado pelo profissional após uma avaliação minuciosa de cada paciente. O rosto está o tempo todo em evidência, é importante não banalizar procedimentos nem cirurgias faciais”, explica a doutora.