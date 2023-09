Será que a cirurgia de fimose afeta a potência masculina? Ela pode deixar a sua ereção fraca? Esta é uma pergunta muito comum entre os homens, mesmo que o procedimento cirúrgico para tratar a fimose seja considerado simples.

Esta cirurgia suscita questionamentos e incertezas acerca de seu impacto na vida sexual. Vamos esclarecer de uma vez por todas essas questões, desmistificando o assunto e tranquilizando quem será submetido a esse procedimento.

O que é a fimose?

A fimose é uma condição em que o homem não consegue retrair a pele que cobre a cabeça do pênis, devido a um anel fimótico. Pode ser acompanhada de excesso de prepúcio ou não.

Isso pode ocorrer por várias razões, seja por um anel fimótico desde a infância, que impede a exposição da glande ou até após traumas e infecções tardias que geram uma fibrose que impede o homem de expor a cabeça do pênis .

Quando não é possível retrair o prepúcio completamente, isso pode dificultar a limpeza adequada da região, resultando no acúmulo de sujeira, bactérias e pode aumentar o risco de infecções sexualmente transmissíveis.

Isso, por sua vez, pode levar a infecções, irritações e até mesmo mau odor. A higiene adequada dos órgãos genitais é essencial e faz parte da saúde masculina.

Além disso, a fimose também pode causar desconforto durante a relação sexual. A falta de mobilidade do prepúcio pode tornar a penetração difícil e até mesmo dolorosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Felizmente, há tratamentos disponíveis para a fimose, que variam desde o uso de pomadas, até a cirurgia de fimose.

Cirurgia de fimose diminui a potência masculina?

A cirurgia de fimose é um procedimento comum que pode gerar muitas dúvidas e preocupações, principalmente quando se trata de seu possível impacto no desempenho sexual.

Abaixo, vamos esclarecer alguns equívocos frequentes relacionados à cirurgia de fimose e sua suposta influência na potência sexual.

Vamos examinar o que de fato acontece no corpo após a cirurgia e como isso pode afetar a vida sexual dos homens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1. Pode causar disfunção erétil?

Um erro bastante comum é pensar que a cirurgia de circuncisão pode causar problemas de ereção. Isso não é verdade.

A cirurgia apenas remove a pele e o anel fimótico que recobre a glande do pênis, sem afetar as estruturas responsáveis pela ereção (nervos, níveis hormonais e outros).

Dessa forma, ela não causa disfunção erétil ou impotência sexual masculina.

Na verdade, muitos pacientes relatam melhora das relações após este procedimento, pois se sentem mais à vontade sem o anel fimótico que os impediam de expor a glande.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2. Diminui o prazer sexual nas relações?

Outra ideia equivocada é que a circuncisão pode reduzir o prazer sexual. Este é outro mito.

A remoção do prepúcio e do anel fimótico não implica na diminuição do prazer sexual.

Este é apenas um procedimento que retira a pele e o anel fimótico, sem alterar a inervação que é responsável pela sensibilidade e prazer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3. Diminui o tamanho do pênis?

Este é outro mito! A cirurgia não altera o tamanho do pênis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pênis atinge o seu tamanho máximo após ficar ingurgitado durante a ereção.

Como descrito anteriormente, este procedimento não interfere na ereção, sendo assim, o tamanho do pênis não é afetado.

Quanto tempo após a cirurgia de fimose posso voltar à rotina normal?

Após a circuncisão, é comum que os pacientes fiquem curiosos sobre quando podem retomar suas atividades físicas e sexuais.

Embora cada caso seja único, alguns pontos específicos podem influenciar no período de espera e contribuir para uma recuperação mais rápida.

Para começar, o tempo de descanso recomendado pelo médico que realizou a cirurgia desempenha um papel crucial na recuperação do paciente.

Existem diversos graus de fimose, com múltiplas variáveis, associadas ou não à fibroses e inflamações. Todos esses fatores devem ser levados em conta na hora da recuperação.

Procedimentos mais simples em indivíduos mais jovens, sem comorbidades, costumam receber liberação para as atividades físicas e sexuais precocemente.

A cirurgia de fimose envolve a remoção do prepúcio, o que pode resultar em sensibilidade e desconforto na área operada. Portanto, é importante permitir que o corpo se recupere adequadamente antes de retomar a atividade sexual.

Além disso, a cicatrização desempenha um papel crucial. Embora o tempo de cicatrização seja diferente de pessoa para pessoa, geralmente leva algumas semanas para que a área operada se cure completamente.

É essencial aguardar até que a cicatrização esteja completa antes de retomar as relações sexuais, a fim de evitar possíveis complicações ou desconforto.

Conclusão

Muitos mitos e preocupações acometem os homens em relação às possíveis alterações que a cirurgia de fimose pode causar no desempenho sexual.

A cirurgia de fimose é um procedimento que não altera a potência masculina, prazer ou tamanho do pênis.

Além disso, a cirurgia pode até mesmo trazer benefícios, como a redução do risco de infecções e doenças sexualmente transmissíveis.

Portanto, é importante entender que a circuncisão é um procedimento seguro e eficaz para tratar a fimose, e não deve ser motivo de preocupação em relação ao desempenho sexual.