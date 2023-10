Cinco dicas para aliviar a temperatura corporal

Médica reforça cuidados com a hidratação e exposição ao sol durante a fase de temperaturas altas

Os próximos dias serão quentes. Embora haja a possibilidade de pancadas de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas acima de 30º para esta semana. Por isso, é preciso manter alguns cuidados com a saúde.

A médica Mariana Arraes, especialista em emagrecimento e longevidade saudável, explica que é essencial cuidar da hidratação do corpo em dias de muito calor, assim como evitar exposição ao sol das 10h às 16h, para aliviar a temperatura corporal. Ela destaca que, além de beber muita água, alguns alimentos podem ajudar a se refrescar adequadamente e aliviar os sintomas dessa onda de calor. São eles:

Águas aromatizadas ou saborizadas;

Sucos e chás naturais;

Frutas ricas em água (melão, melancia, morango, laranja, limão, abacaxi, maçã e mamão);

Picolé natural da fruta;

Açaí.

Dra Mariana acrescenta: “os cuidados com a alimentação, seja no calor ou em qualquer época do ano, não precisam ser um castigo, eles podem e devem ser prazerozos”. A especialista reforça que é crucial evitar o sol, usar roupas leves e beber bastante água em pequenas quantidades.