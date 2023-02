Cientistas imprimem modelo 3D de coração humano

De acordo com o cardiologista Dr. Roberto Yano, o novo procedimento pode revolucionar os tratamentos de doenças cardíacas

Em um novo estudo publicado pela revista científica Science Robotics, uma equipe de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) conseguiu realizar um feito inédito, a impressão em 3D de um modelo exato de um coração humano.

Para tal, os pesquisadores utilizaram exames de imagem para mapear um modelo tridimensional do órgão e replicá-lo com exatidão em uma impressora 3D utilizando um polímero, o modelo era capaz, inclusive, de simular os batimentos cardíacos.

De acordo com o cardiologista Dr. Roberto Yano, o novo procedimento pode revolucionar os tratamentos de doenças cardíacas e aumentar exponencialmente o arsenal terapêutico.

“Com essa nova possibilidade de imprimir um modelo exato do coração do paciente será possível ter acesso a informações muito precisas, e que combinadas com os exames já existentes, permitirão aumentar a precisão do diagnóstico e de cirurgias cardíacas, tornando-as menos invasivas, uma vez que será possível, inclusive, simular o procedimento anteriormente para analisar e reverter possíveis complicações” Explica.

No entanto, Dr. Roberto Yano pondera que ainda são necessários avanços para que a tecnologia se torne mais barata e acessível.

“Ainda é necessário desenvolver melhor a tecnologia de impressão 3D para uso na cardiologia, já existem outros procedimentos que utilizam o equipamento, mas são igualmente caros e inacessíveis à comunidade médica em geral, são necessários maiores investimentos na área, os benefícios para a saúde dos pacientes são incalculáveis”.

Em 2019, cientistas já haviam conseguido reproduzir um modelo mais simples de coração utilizando a impressão 3D e biotecnologia, utilizando tecidos simples feitos com células-tronco, o órgão artificial conseguiu reproduzir as válvulas e vasos sanguíneos, mostrando que existem grandes possibilidades para a tecnologia.

Sobre Dr. Roberto Yano

Dr. Roberto Yano é médico cardiologista e especialista em Estimulação Cardíaca Artificial pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e AMB. Atualmente suas redes sociais, que traz a #amigosdocoracao, contam com um número expressivo de seguidores. São mais de 2 milhões engajados e distribuídos nos canais do Facebook, Youtube e Instagram.