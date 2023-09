Caso Eliezer: especialista explica como funciona a redução de mama em homens

Ex-BBB passou por procedimento recentemente

O ex-BBB Eliezer compartilhou recentemente nas redes sociais a jornada pessoal com a ginecomastia, uma condição que afeta cerca de 30% a 40% de homens em todo o mundo, segundo especialistas. Em julho, ele abriu o jogo sobre sua batalha contra o inchaço do tecido mamário.

De acordo com o cirurgião plástico Dr. Victor Hugo Cordeiro, a ginecomastia é caracterizada pelo crescimento excessivo do tecido mamário em homens, podendo ser causada por uma variedade de fatores, incluindo desequilíbrios hormonais, uso de certos medicamentos e até mesmo fatores genéticos. Os sintomas incluem o aumento do volume da mama, sensibilidade e, em alguns casos, dor. “O caso do ex-bbb é uma condição médica caracterizada pelo crescimento excessivo do tecido mamário em homens. Embora seja frequente, é benigna e não representa uma ameaça à saúde. Além disso, a ginecomastia pode ter implicações emocionais e psicológicas significativas, levando muitos homens a buscarem tratamento.”

Em muitos casos de ginecomastia, o tratamento inicial pode envolver abordagens não cirúrgicas, como monitoramento da condição, ajustes na medicação ou mudanças no estilo de vida. No entanto, em situações em que o crescimento do tecido mamário é constante e persistente, a cirurgia de redução mamária masculina pode ser a melhor opção. “A ginecomastia é realizada por um cirurgião plástico especializado. Ela envolve a remoção cuidadosa do tecido mamário excessivo por meio de incisões estrategicamente planejadas. Em casos mais graves, pode ser necessário também remover o excesso de pele ou reposicionar o mamilo para alcançar um resultado estético ideal”, explica o especialista.

É importante destacar que cada caso de ginecomastia é único, e a decisão de realizar a cirurgia deve ser baseada em uma avaliação individual feita por um médico qualificado. O Dr. Victor Hugo Cordeiro enfatiza: “Antes de optar pela cirurgia, o médico considerará a saúde geral do paciente, a causa subjacente da ginecomastia, a presença de sintomas relacionados e os desejos estéticos do paciente”. O especialista também recomenda que essa decisão seja tomada com cuidado “A cirurgia não é necessária para todos os casos, e é importante discutir todas as opções de tratamento disponíveis”.

Em suas publicações, Eliezer revelou os resultados positivos da cirurgia. O caso do ex-BBB serve como um exemplo de como a ginecomastia pode afetar homens de todas as esferas da vida. “ O tratamento adequado pode fazer a diferença em sua confiança e qualidade de vida, além da importância de buscar tratamento e apoio adequados para enfrentar essa condição de forma eficaz e segura”, ressalta o médico.