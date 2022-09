Setembro Verde: câncer de intestino – diagnóstico precoce aumenta chances de cura

Estima-se que cerca de 90% dos casos de câncer de intestino ocorram devido aos maus hábitos de vida

Ao longo do mês, a campanha Setembro Verde vem para alertar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de intestino. O tumor é considerado o terceiro tipo de câncer mais comum entre os brasileiros, ficando atrás apenas do de mama e próstata. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), nos últimos anos, a incidência da doença tem crescido, o que aumenta a necessidade da sua prevenção. Ainda segundo o Inca, são diagnosticados mais de 41 mil novos casos por ano no Brasil (20.540 em homens e 20.470 em mulheres).

O oncologista da Oncoclinicas Brasília, Nilson Correia, explica que a faixa etária mais acometida por este tipo de câncer é a de 60 a 65 anos. O médico alerta que esse tipo de tumor é considerado silencioso. “Quando os sintomas começam a surgir em geral são inespecíficos como em situações de doenças benignas. Quando o tumor produz vários sintomas associados muitas vezes já está em uma fase mais avançada, por isso a importância dos exames de rastreamento como a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade”, ressalta o especialista.

Estima-se que cerca de 90% dos casos de câncer de intestino ocorram devido aos maus hábitos de vida. “Sedentarismo, tabagismo, obesidade, dieta hipercalórica, rica em alimentos embutidos e pobre em frutas e vegetais são fatores que contribuem para o surgimento da doença”, afirma o oncologista da Oncoclínicas Brasília.

Sintomas que podem indicar câncer de intestino