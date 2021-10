Brasil tem 53,12% da população totalmente imunizada contra a covid

Já aqueles parcialmente imunizados, com ao menos uma dose da vacina, correspondem a 153.995.441 milhões, ou 72,19% do total do País

Nesta quarta-feira, 27, o Brasil chegou a 53,12% da população totalmente imunizada contra a covid-19. Isso significa que 113.312.914 receberam as duas doses ou o imunizante de aplicação única.

Já aqueles parcialmente imunizados, com ao menos uma dose da vacina, correspondem a 153.995.441 milhões, ou 72,19% do total de habitantes do País.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.616.039 aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em pouco mais de 262 mil pessoas, enquanto 1.004.508 receberam a 2ª aplicação da vacina.

837 pessoas tomaram o imunizante de dose única. Houve uma revisão nos dados do Mato Grosso do Sul com relação a este tipo de vacina. Já as doses de reforço, que também sofreram uma revisão no Amapá, foram administradas em 348,681 habitantes, com total de 7,4 milhões de doses aplicadas.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

Estadão Conteúdo