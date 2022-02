Brasil recebe mais 2,1 milhões de doses de vacinas da Pfizer

Depois que passarem por um criterioso controle de qualidade, os imunizantes começarão a ser distribuídos aos estados e ao Distrito Federal

Nesta sexta-feira, 4, chegam ao Brasil mais 2,1 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer. A remessa irá se juntar com as mais de 177 milhões de doses da Pfizer já entregues ao Ministério da Saúde para a maior campanha de vacinação da história do país.

As vacinas irão desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Este é o primeiro lote dos dois que serão entregues até o fim de semana. Depois que passarem por um criterioso controle de qualidade, os imunizantes começarão a ser distribuídos aos estados e ao Distrito Federal, de acordo com os critérios de igualdade e proporção populacional.

Vacinação

A campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil já ultrapassou mais de 407 milhões de doses de vacinas distribuídas entre estados, municípios e Distrito Federal. Deste total, mais de 359 milhões já foram aplicadas nos braços dos brasileiros.

Com informações do Ministério da Saúde