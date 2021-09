Aplicativo cria área exclusiva para grávidas, lactantes, tentantes e bebês

Desde o dia 27 de setembro quem é gestante, está tentando engravidar ou amamentando poderá contar com uma consultoria nutricional

Ter uma alimentação saudável é o primeiro passo para uma vida equilibrada. Quando falamos sobre gestantes, lactantes e tentantes a escolha dos alimentos corretos é essencial para o desenvolvimento do bebê e para a saúde da mamãe. Foi pensando em promover e democratizar uma dieta especializada para esse público que o aplicativo Posto7 criou uma área especial para elas.

Desde o dia 27 de setembro quem é gestante, está tentando engravidar ou amamentando poderá contar com uma consultoria nutricional. É só baixar o app Posto7 para ter acesso à uma sugestão de cardápio desenvolvida especificamente para cada fase, consultoria com nutricionistas de verdade e participação em um grupo de trocas de experiências. De acordo com a idealizadora do aplicativo e CEO do Posto7, Karla Rohana, mais do que um app de dietas, o Posto7 convida os usuários para uma reeducação alimentar e um estilo de vida mais saudável. “É um consenso que a alimentação antes e durante a gestação tem um efeito positivo na vida dos bebês, e que a introdução alimentar é determinante para construir hábitos saudáveis para a vida adulta. Por isso, criamos o Posto7 Materno-Infantil, onde as mamães poderão ter informações sobre alimentação, contato diário com nutricionistas especializadas e suporte de uma rede de apoio”, explica Karla.

O aplicativo funciona através de desafios, o usuário baixa o app, escolhe qual desafio quer participar e pronto é só começar! “Os desafios valem por 28 dias, depois desse período é só escolher um novo para participar. No caso das gestantes dividimos 1º trimestre, 2º trimestre e 3º trimestre, já que cada momento da gravidez pede uma demanda nutricional diferente”, explica a CEO do Posto7.

Outra novidade no app são as dietas para os pequenos. A aba introdução alimentar de bebês é dividida em três perfis: de 6 a 8 meses, de 9 a 12 meses e de 13 a 24 meses. Tudo para facilitar e orientar as mamães. É importante ressaltar que a equipe de nutricionistas do Posto7 também teve o cuidado de disponibilizar uma lista dos alimentos proibidos para cada um dos desafios e que também conta com profissionais com experiência e qualificação na área materno-infantil.

O app disponiliza sugestão de cardápio, lista de compras e suporte nutricional 7 dias por semana para vários públicos, entre eles veganos e vegetarianos. O aplicativo está disponível gratuitamente nas versões IOS e Android.