Anvisa define pomadas que poderão voltar ao mercado

A volta dessas marcas ao mercado ocorre depois que a agência reguladora investigou uma série de ocorrências em usuários das pomadas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a liberar, depois de 40 dias, a comercialização de 930 tipos de pomada modeladora de cabelos. Outras 1.500 permanecem irregulares, ou seja, não podem ser vendidas pois apresentam risco aos usuários.

A venda desse tipo de produto havia sido suspensa devido ao crescente número de relatos de casos de eventos adversos graves notificados à Agência e à aproximação das festas de Carnaval, onde é comum usar as pomadas para penteados.

Apesar da continuidade da investigação, o trabalho técnico já identificou que a maioria dos produtos que causaram efeitos adversos oculares graves apresenta altas concentrações da substância Ceteareth-20. Dessa forma, como medida de precaução, a Anvisa decidiu manter a interdição cautelar para os produtos que estejam nessa condição, permitindo a exclusão dessa medida cautelar e o retorno ao mercado de parte dos produtos que possuem essa substância abaixo da concentração de 20% em suas fórmulas.

Vários usuários do produto registraram casos graves de lesões nos olhos devido à intoxicação pelo componente. Houve aumento de procura pelas emergências oftalmológicas devido à alta intoxicação no olhos, que chegou a levar à cegueira temporária, em alguns casos. Em contato com os olhos, o produto pode provocar queimaduras na córnea.

A lista completa das marcas liberadas nesta segunda está disponível no site da Anvisa, na internet. As que não forem citadas continuam com a venda interditada porque mostraram uma concentração acima de 20% da substância causadora das irritações oculares