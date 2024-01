Anvisa celebra 25 anos de atuação

Controle de qualidade: Com o uma autoridade reguladora eficiente, é possível estabelecer padrões de qualidade para os produtos disponíveis no mercado. Isso assegura que os produtos atendam a critérios rigorosos de segurança, eficácia e qualidade, proporcionando ao consumidor a confiança de que está adquirindo algo seguro e de boa qualidade.

Credibilidade no mercado internacional: Um país com uma autoridade reguladora em vigilância sanitária robusta e baseada na melhor ciência disponível ganha credibilidade no mercado internacional. Isso facilita as exportações e o intercâmbio de produtos, uma vez que outros países enxergam as regulações e padrões de qualidade adotados como confiáveis e compatíveis com suas próprias regulamentações.