Ação reforça importância da vacinação contra o HPV

Esquema de imunização drive-thru contra o vírus traz alerta sobre o câncer de colo uterino em alusão ao mês de atenção à saúde da mulher

Em uma ação a favor da campanha Março Lilás, que visa a prevenção e o combate ao câncer de colo uterino – terceiro tipo de câncer que mais mata mulheres no país, o Colégio Marista Asa Sul irá promover nesta quarta-feira (9), um esquema de vacinação drive-thru contra o HPV. O evento será no estacionamento do colégio, na 615 sul, de 8h às 15h.

A ação, uma parceria entre a escola, o Exame/Dasa e a Maternidade Brasília/Dasa, tem como público-alvo da imunização meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Vale destacar que, neste grupo, é preciso duas doses para garantir a cobertura, em um intervalo de seis meses entre elas.

O médico infectologista do Exame/Dasa, José David Urbaez, explica que esses grupos são alvo porque as meninas, nessa faixa etária, normalmente, ainda não iniciaram as relações sexuais e, os meninos, porque são a fonte de infecção delas.

A ação também estará aberta ao público. Para as mulheres acima de 45 anos e homens acima de 26 anos, o pedido médico é obrigatório. É importante destacar também que quem tomou a vacina contra a covid-19 deverá esperar 15 dias para receber a imunização.

Segundo o infectologista, hoje a vacinação contra o HPV representa um grande avanço no que diz respeito à proteção contra o câncer de colo uterino na mulher, bem como na diminuição das infecções sexualmente transmissíveis, tanto em mulheres como em homens.

Porém, apesar dos motivos para comemorar, o médico acredita que ainda existe um longo caminho em relação à cobertura vacinal, principalmente, diante do movimento atual antivacina. “Essas ações são muito bem-vindas. O esquema de vacinação drive-thru facilita, enormemente, o acesso, além de ser muito mais confortável e mais rápido para a população”, enfatiza o médico David Urbaez.

Quem preferir vacinar em outra oportunidade ou aqueles que precisarem completar a vacinação poderão procurar as unidades da Exame/Dasa, que possui portfólio completo de vacinas e que oferece imunização para o HPV o ano inteiro. Para conferir as unidades com disponibilidade de vacinas é só acessar o site Vacinas.com. É necessário localizar o laboratório Exame e escolher a unidade desejada.