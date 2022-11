90% dos casos de câncer de próstata têm cura se descobertos precocemente

Especialista diz que preconceito por parte dos homens em relação ao exame de toque vem diminuído com o passar dos anos

Cerca de 90% dos casos de câncer de próstata são curáveis. Porém, o diagnóstico precisa ser rápido, ainda durante a fase inicial do tumor. Quem afirma isso é o oncologista Paulo Gustavo Bergerot, médico do Centro de Câncer de Brasília (Cettro) com vasta experiência no tratamento da doença.

“Não é necessariamente um tipo de tumor com sintomas tão evidentes. Por esse motivo, há a necessidade de começar a investigar a partir dos 50 anos, ou 45 se for de grupo considerado de risco”, alerta o especialista. “Homens com histórico familiar e pele de cor negra precisam redobrar os cuidados assim que atingirem essa idade”, complementa o médico.

Neste mês, a campanha Novembro Azul enfatiza o diagnóstico precoce, a prevenção e o combate à doença. Bergerot orienta para que as mulheres também se envolvam nesse movimento de conscientização. “As mães, as esposas, as irmãs, as filhas e a amigas precisam alertar aos homens que conhecem. Orientem-os a fazer os exames”, sugere o médico do Cettro.

A campanha aponta ressalta importantes como o fato de um homem morrer a cada 38 minutos vítima de câncer de próstata no Brasil; ou o fato de 1 em cada 6 homens ter diagnosticado da doença em nosso país; e ainda lembrar os 15 mil óbitos anuais, ou seja, a segunda maior taxa de mortalidade por câncer que atinge os homens nacionalmente falando.

Preconceito em queda

Existem dois tipos de exames para o rastreamento do câncer de próstata: a dosagem de PSA por meio de amostra sanguínea e o toque retal. O ideal é que ambos sejam realizados, pois, sua combinação permite o diagnóstico precoce em 80% dos casos.

“Durante muitos e longos anos os homens tinham o toque como tabu. Porém, o aumento significativo dos casos e, consequentemente, das mortes, fez com que eles se atentassem para a necessidade de cuidar da própria saúde a qualquer custo”, destaca o oncologista Paulo Gustavo Bergerot.

O especialista lembra que trata-se de um exame rápido, durando apenas alguns segundos ou, no máximo, um minuto.

Pode ocorrer incômodo ou ligeiro desconforto, especialmente se existirem fissuras anais, hemorróidas ou outras patologias anais ou da próstata, mas o exame em sim não costuma provocar dor.