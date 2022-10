307 pessoas morrem de AVC por dia no Brasil

Neste ano, mais de 90 mil pessoas foram vítimas do acidente vascular cerebral

Neste ano, mais de 90 mil pessoas foram vítimas do Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Brasil. É o que revela o portal de Transparência do Registro Civil. Foram, em média, 307 vítimas por dia, sendo 12 casos fatais por hora, apontam os dados. Neste sábado, 29 de outubro, é o Dia Mundial do AVC, data alerta para importância do diagnóstico precoce para evitar sequelas graves.

Segundo o neurocirurgião Victor Hugo Espíndola, o AVC, que também é popularmente conhecido como derrame, acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando os neurônios de receber oxigênio e de nutrientes. Ou, então, quando um vaso sanguíneo se rompe, causando uma hemorragia cerebral. “Uma doença muito perigosa, que é a segunda maior causadora de morte no nosso país. Em caso de suspeita de um AVC é imprescindível buscar ajuda médica o mais rápido possível”, alerta o médico.

O especialista em acidente vascular também faz uma lista de sintomas da doença que por muitas vezes pode ser silenciosa. “Formigamento em um lado do corpo, fraqueza, alteração da visão, falta de força pra levantar braços ou pernas, sorriso assimétrico, náusea, vômito e fala embolada, são alguns dos sinais de que você pode estar sofrendo um acidente vascular”, explica Victor Hugo.

O neurocirurgião lista alguns cuidados com a saúde que podem evitar o Acidente Vascular Cerebral. Veja quais são: