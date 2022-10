Roberto Jefferson chegou a usar granada contra PF

Informações preliminares apontam que Jefferson usou uma arma e uma granada contra os agentes

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), foi preso neste domingo (23), depois de reagir com uma ação armada contra a Polícia Federal, enviada até a casa de Jefferson, em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, para prendê-lo a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Jefferson resistiu e atirou contra os policiais. Dois agentes ficaram feridos.

Informações preliminares apontam que Jefferson usou uma arma e uma granada contra os agentes. A nota da Polícia Federal do Rio de Janeiro afirma que a ação foi um cumprimento de uma ordem determinada ontem, sábado (22).

Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Federal no Rio de Janeiro afirmou que os “policiais federais foram à casa do alvo para cumprir ordem de prisão determinada, na data de ontem, pelo STF, e durante a diligência, na manhã de hoje, o alvo reagiu à abordagem da PF que se preparava para entrar na residência. Dois policiais foram atingidos por estilhaços, mas passam bem. A diligência está em andamento”.

Jefferson já cumpria prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, por ameaçar ministros do STF e estar ligado a uma organização que divulgava fake news e estava envolvida em crimes contra a democracia, quando, neste sábado (22), xingou a ministra Cármen Lúcia, também do Supremo, e a comparou a “prostitutas”, “arrombadas” e “vagabundas”. O vídeo onde ele a ataca foi publicado por sua filha Cristiane Brasil (PTB), nas redes sociais.

O portal G1 revelou os nomes dos policiais feridos. Seriam o delegado Marcelo Vilella, atingido na cabeça e na perna, e a policial Karina Lino de Miranda, de 31 anos, ferida na cabeça. Os dois foram atingidos por estilhaços, levados ao hospital e liberados logo após.

A ação de Jefferson gerou uma onda de reações. O presidente Jair Bolsonaro (PL), classificou a atitude como ‘lamentável’.