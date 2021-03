Reunião Anual do BID volta virtualmente este ano após ser cancelada em 2020

O evento virtual conta com líderes econômicos e financeiros dos 48 países membros e do setor privado. O debate central deste ano é sobre a atual pandemia e a recuperação econômica da América Latina e do Caribe

Representantes dos países membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se reunirão virtualmente nesta quarta-feira (17) para a 61ª Assembleia Anual de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a 35ª Assembleia Anual de Governadores do BID Invest (conhecido formalmente como Corporação Interamericana de Investimentos). O encontro terá como base uma plataforma do BID em Barraquilla, na Colômbia. País em que o evento presencial seria realizado, em 2020.

O evento virtual conta com líderes econômicos e financeiros dos 48 países membros e do setor privado. O debate central deste ano é sobre a atual pandemia e a recuperação econômica da América Latina e do Caribe. A Assembleia de Governadores é composta por ministros das finanças, economia e planejamento das nações participantes.

Além dos Governadores, a reuniu também terá a participação de nomes importantes na economia dos países envolvidos. É o caso do ex-diretor do BNDES, Ruy Coutinho, que participará a convite do atual presidente do BID, Mauricio .J.Claver Carone. Com 21 anos de participação no evento, Coutinho acredita que o tema deste ano serve para ver as diferenças dificuldades dos demais países. “Vai ser muito interessante para sentir os rumores de todos os governantes dos países participantes, o que pode acontecer no período pós-pandemia”, disse.

O evento será iniciado com a fala do presidente da Colômbia, Iván Duque Marquez, e segue com as discussões em diferentes salas da plataforma. Algumas com temas específicos de governo, e outras com temas a partir das discussões centrais.

O BID apresentará sua avaliação macroeconômica anual da região e incluirá vários seminários virtuais focados na resposta e recuperação da pandemia de COVID-19, a integração e as cadeias regionais de valor, mudança climática e resiliência, empregos digitais, uma visão renovada de gênero no trabalho do BID, uma sessão de formação de contatos entre investidores e fornecedores das cadeias globais de valor do setor privado e oportunidades no âmbito da economia criativa.

Coutinho fará sua participação em algumas dessas discussões. De acordo com a opinião do ex-diretor do BNDES sobre a atual situação brasileira deve causar grande discussão. ” O Brasil segue em um processo de quase paralisação, inflação subindo. É possível que os juros subam pelo menos 0,5% no ano que vem. O cenário é complicado. Além disso, estamos batendo recordes de mortes, levando a fechamentos do comércio, quase um lockdown em varias cidades”, comentou.