Respeito: Ex-combatente da FEB comemora 101 anos

O bolo de aniversário foi da FEB em homenagem ao soldado

O soldado Antônio Patrício da Silva, integrante da Força Expedicionária Brasileira (FEB) comemorou 101 anos de vida.

Militares do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, de São Leopoldo/RS, levaram um bolo e celebraram a data junto ao expedicionário e seus familiares.

A homenagem foi compartilhada na página no Facebook do Comando Militar do Sul.