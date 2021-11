Quando o amor se mistura na receita

Toda história que compartilhamos aqui na coluna leva o produto mais valioso do mercado: o amor. Ele é terno e incorpora em todas as receitas, sejam elas salgadas ou doces. Aos que arriscam tudo por amar a gastronomia, a comida vem com um gosto ainda mais encantador. Ainda mais lapidado que as trufas. Esse é o caso de Bell Villanova, que é formada em publicidade, gastronomia e está se especializando como enóloga. Durante a pandemia, Isabell se desafiou com suas caixas mágicas recheadas com muito carinho, queijos nobres, vinhos e antepastos maravilhosos. Fez a alegria de muita gente que estava naqueles primeiros e tensos momentos da pandemia. Atualmente, a gastróloga está preparando algo ainda mais especial com a Foodbox by Bell Villanova. Sem muitos spoilers, mas combina com a data mais linda do ano. Sabe qual é?

Ricco Burger em Águas Claras

Se você é amante de hambúrgueres, mora em Águas Claras e é fã do Ricco Burger, o próximo final de semana vai ser muito especial! Apenas faltando alguns ajustes finais, a nova unidade do Ricco Burger é localizada na região administrativa Águas Claras, na frente do Atacadão Dia a Dia. Notícia maravilhosa, né? Mas se você não vai aguentar esperar até essa sexta-feira (3), o estabelecimento já está atendendo em solf oppening via plataformas de delivery (iFood, Rappi, Uber Eats, etc).

Foto – Acervo pessoal

Totti celebra 365 dias de sucesso

O conceituado restaurante Totti Cucina celebra um ano de inauguração essa semana! Para isso, o estabelecimento está apresentando um novo conceito para a sua cozinha com novos pratos, chefs e muito mais. Entre os novos destaques da casa está o Ravioli di Pera com ricota; Gnocchi Al Forno (gnocchi de batata com ragu de linguiça gratinado); Spaghetti Vegetariano (spaghetti de abobrinha com cenoura, molho pomodoro, mix de cogumelos e redução de balsâmico); Risotti Barbabietola (risoto de beterraba com queijo coalho); Pesce del Giorno (peixe do dia grelhado, purê de espinafre e crosta de castanha do Pará); Polpo Alla Griglia, dentre outros. As entradas também estão sensacionais, destaque para a Lasagne Fritti (foto) (três unidades de croquete de lasagna com geléia de tomate) e Burrata Fritti (burrata frita com passata de tomate e pesto).

Foto – Sunday Slices

Acervo café no CasaPark

Quem pensou que a nova unidade do Ricco Burger era a melhor notícia da semana, sentimos muito. No entanto, para quem é apaixonado pela proposta do Acervo Café do Guará II, pode comemorar porque o estabelecimento abriu uma nova unidade dentro do Casa Park, na Livraria Travessa. Café com leitura, tem combinação melhor?

Foto – Acervo pessoal

12 anos do Taypá

Uma das casas mais autênticas de Brasília está celebrando mais de uma década de sucesso. Para celebrar, a casa traz aquele ditado a sério: “Estão fazendo aniversário, mas quem ganha o presente é a gente”. O chef Marco Espinoza (foto) deu uma reformulada incrível no cardápio para celebrar a ocasião. De entrada, o gastrólogo sugere Taquitos Pork (tacos de milho peruano, leitão, purê de feijão e saladinha de abacate), R$ 64,00; Ceviche do Sul (salmão, abacate, leite de tigre cremoso e mel de pimentas), R$ 76,70; Ceviche El Vegano (tofu, abacate e grão de bico crocante), R$ 64,00; Ceviche de Ostras (ceviche de ostras com leite de tigre e pimenta sriracha), R$ 76,70. De prato principal, De Taberna (fazzoletti com ragu de cordeiro e especiarias); R$ 76,00; Camaron Alho Preto (camarão na manteiga de alho preto, batata, creme de queijos, tomate ao forno e bombitas de queijo), R$ 132,00, dentre outras delícias.

Foto – Inove Aceleradora