‘Presidência é uma cadeira cobiçada especialmente pelos maus’, diz Bolsonaro

Bolsonaro lembrou, ainda, que incluiu a palavra ‘liberdade’ no slogan conservador Deus, pátria e família

Durante culto da Igreja Mundial do Poder de Deus hoje na capital paulista, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a cadeira que ocupa “é cobiçada especialmente pelos maus”. “Ninguém pode controlar a vida particular de vocês”, acrescentou aos fiéis, após voltar a afirmar que a censura chegou na imprensa, em referência a decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que o grupo Jovem Pan conceda direito de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por declarações de comentaristas da emissora.

Bolsonaro lembrou, ainda, que incluiu a palavra ‘liberdade’ no slogan conservador Deus, pátria e família. Ainda reforçando o aceno ao público religioso, o presidente Bolsonaro citou que cumpriu sua promessa de indicar um ministro “terrivelmente evangélico” ao Superior Tribunal Federal (STF). Neste momento, o pastor Valdemiro Santiago, ao lado de Bolsonaro, fez elogios ao ministro André Mendonça.

Com afirmações de que o ‘outro lado’, se referindo à esquerda e Lula, apoia regimes antidemocráticos, o presidente voltou a falar da Nicarágua e de Daniel Ortega. Ao ser avisado que havia um médico boliviano em meio ao público, citou que a ex-presidente e oposicionista Janine Añez foi presa na Bolívia em um ato antidemocrático do atual governo. “Estive com a fila de Añez e discutimos trazê-la ao Brasil”, afirmou ainda.

Elogiando sua condução econômica, e aproveitando para criticar o adversário, Bolsonaro também citou que a Petrobras praticamente dobrou de valor durante seu mandato. “No outro governo, o endividamento da Petrobras chegou ao dobro do que a empresa vale ” Bolsonaro esteve acompanhado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo. O presidente e Tarcísio deixaram o culto sem falar com jornalistas.

Estadão Conteúdo