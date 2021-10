Zambelli transforma disputa entre Bolsonaro e Lula em luta de Jesus contra o Diabo e post vira meme

O post convidava a escolher, em uma imagem de gosto duvidoso, entre um Jair Bolsonaro acompanhado de Jesus, e um Lula de mão dada com o diabo

Carolina Vila-Nova

FOLHAPRESS

Uma postagem desta segunda-feira (25) da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) no Twitter em que ela resumiu a disputa presidencial de 2022 como uma “luta do bem contra o mal” viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (26). Isso porque o post convidava o público a escolher, em uma imagem de gosto duvidoso, entre um Jair Bolsonaro acompanhado de Jesus e da bandeira do Brasil, e um Lula de mão dada com o diabo e com um selinho da foice e do martelo.



Em tempo, Zambelli está entre as 81 pessoas cujo indiciamento foi proposto pelo relatório final da CPI da Covid, sob acusação de incitação ao crime. “O debate político no Brasil se transformou numa mistura de 5ª série B com grupo das tias do zap”, resumiu Antonio Tabet, do Porta dos Fundos.