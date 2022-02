Weintraub diz à PF que Lewandowski quis comprar sua casa, mas nega intenção de imputar crime a ele

“O que acha disso? É adequado? Esse juiz me negou habeas corpus. Foi um dos dez que me negaram habeas corpus”, disse Weintraub

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub disse em depoimento à Polícia Federal que Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), quis comprar sua casa, mas negou ter tido intenção de imputar crime ao ministro ao revelar o caso em entrevista a um podcast.

Weintraub foi ouvido por ordem do ministro Alexandre de Moraes após ele conceder entrevista ao podcast Inteligência Ltda em que atacou o STF e citou a proposta recebida de um ministro de compra de sua casa, mas sem revelar o nome do magistrado.

“O que acha disso? É adequado? Esse juiz me negou habeas corpus. Foi um dos dez que me negaram habeas corpus”, disse Weintraub na entrevista.

O habeas corpus, diz o ex-ministro, era preventivo para evitar que fosse investigado pela Lei de Segurança Nacional e foi julgado por Lewandowski.

Weintraub negou, porém, ter citado o caso com a intenção de imputar crime, difamar ou insinuar o recebimento de vantagem indevida por ministros do STF.

Segundo ele, o interesse do ministro pelo imóvel ocorreu no início do segundo semestre de 2021, após o julgamento desse habeas corpus e quando ele já residia nos Estados Unidos, para onde se mudou após deixar o governo Bolsonaro.

O ministro teria demonstrado interesse na compra por meio de um advogado de Weintraub.

O ex-ministro argumentou que tentou, inclusive, preservar Lewandowski ao não citar seu nome na entrevista ao podcast.