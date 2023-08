“Vou lançar MiJoias”, ironiza Michelle Bolsonaro diante de polêmicas

De acordo com o TCU, presentes dessa natureza devem ser incorporados ao acervo da União, e não podem ser vendidos como itens pessoais

Na última semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a quebra dos sigilos bancários e fiscais do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua mulher, Michelle Bolsonaro. Eles são investigados em suposta venda ilegal de joias que seriam pertencentes à União.

E em evento realizado neste final de semana, Michelle não quis comentar sobre as suspeitas e ironizou o caso. “Tem um povo tão atrapalhado… se fosse em Brasília, eu ia falar ‘um povo tapado’. Que fica assim: ‘cadê as joias, você não vai entregar?’ Querida, já está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, falaram tanto de joias que em breve teremos lançamento. ‘Mijoias’ para vocês”.

Bolsonaro recebeu as joias de presente em viagem na Arábia Saudita enquanto estava em exercício do mandato. De acordo com o TCU, presentes dessa natureza devem ser incorporados ao acervo da União, e não podem ser vendidos como itens pessoais.