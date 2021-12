‘Vou cancelar todos’, diz Paes ao fazer piada com foto de Bolsonaro em ponto de ônibus

Conforme publicação no perfil de Max Guilherme, assessor especial de Bolsonaro, o registro foi feito no Aterro do Flamengo

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), fez uma piada, neste domingo (12), com uma foto que mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) parado em um ponto de ônibus na capital fluminense. “P…Me diz aonde é! Vou cancelar todos os ônibus por lá”, escreveu Paes, em sua conta no Twitter.

A fala do prefeito foi em resposta a um internauta que postou uma foto do presidente com a seguinte legenda: “Presidente esperando um ônibus no Rio, registrando pessoalmente o drama que os cariocas enfrentam com esse prefeito incompetente”.

Conforme publicação no perfil de Max Guilherme, assessor especial de Bolsonaro, o registro foi feito no Aterro do Flamengo. Ele postou um vídeo em que o presidente, cercado por seguranças, conversa com policiais que estão dentro de uma viatura.

“Nosso presidente esperando o ônibus no aterro do Flamengo e chega uma viatura da Polícia Militar para cumprimentá-lo. Outros presidentes correm da polícia um deles foi ex presidiário e quer distância!!”, escreveu Guilherme, numa referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), provável adversário de Bolsonaro nas eleições do ano que vem.

Bolsonaro cumpriu agenda no Rio no fim de semana. Ele participou da formatura de guardas-marinha no sábado (11).