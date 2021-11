Voto de Rogério Carvalho a favor das emendas de relator foi muito grave, diz Gleisi

O posicionamento do parlamentar foi decisivo para a aprovação da matéria no Senado

CAMILA MATTOSO

SÃO PAULO, SP

O voto do senador Rogério Carvalho (PT-SE) a favor das emendas de relator na noite de segunda-feira (29) foi recebido criticamente no partido. O posicionamento do parlamentar foi decisivo para a aprovação da matéria no Senado.



O Congresso Nacional aprovou um projeto de resolução que busca atender a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) a respeito das emendas de relator, verbas que se tornaram moeda de negociação política do governo Jair Bolsonaro com parlamentares.



Carvalho contrariou a orientação contrária da bancada do PT e o voto de todos os seus correligionários. A proposta foi aprovada com 34 votos a favor e 32 votos contrários. “Foi posição isolada e muito grave”, diz Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do PT, ao Painel. “Vamos fazer uma manifestação formal além da mensagem no Twitter que já soltamos”.

Petistas têm cobrado internamente e nas redes sociais alguma punição a Carvalho. Sobre isso, Gleisi afirma que “qualquer outra medida será decorrência da decisão de instância partidária”.