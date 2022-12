Votação pode ficar para a próxima semana, diz Arthur Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que a Casa pode acabar votando a PEC da Transição na semana que vem

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que a Casa pode acabar votando a PEC da Transição na semana que vem. A declaração ocorreu horas após um encontro do deputado com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no qual se comprometeu a não barrar a apreciação da PEC, mas apontou insatisfações de seus pares com o novo governo, em especial com as incertezas sobre o orçamento secreto.

“Nós vamos fazer o esforço (para votar nesta semana), vai depender da conversa do relator”, disse Lira. “Há, sim, a previsão de iniciar (a votação da PEC) quarta ou quinta e de terminar na terça-feira (da próxima semana)”, afirmou, destacando que os trabalhos legislativos precisam terminar entre 21 e 22 de dezembro.

O prazo colocado por Lira é considerado apertado por articuladores do novo governo, que desejavam ver a PEC aprovada ainda nesta semana. Além da proposta, que garantiria ao novo governo recursos para cumprir compromissos de campanha, o Congresso ainda precisa analisar o Orçamento para o ano que vem.

Como o Estadão/Broadcast destacou, Lira escolheu o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA), um de seus aliados, para relatar a PEC.

Estadão Conteúdo