Votação da reforma tributária será em julho, diz Lira

Lira disse que a reforma já teve discussão em todos os âmbitos, e agora precisa apenas do parecer, que será ajustado

Negando as especulações de atraso, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que o calendário de votação da reforma tributária está mantido para a primeira semana de julho. Ele deixou claro que sua viagem para Portugal na próxima semana, para participar da abertura do Fórum Jurídico de Lisboa, não vai atrapalhas as negociações.

“A reforma já teve discussão em todos os âmbitos e precisa agora do texto (parecer). Vou chegar para ajustar a parte política”, afirmou ele.

O rumor de atraso começou pela demora na apresentação, pelo relator, do substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45 da reforma triburária.

Vários parlamentares defendem que a proposta seja apresentada agora, seguindo o calendário, mas que seja votada apenas no segundo semestre, na volta do recesso de julho. “Não dá para uma reforma tributária, que pode impactar a economia por meio século, ser apresentada na hora de votar. Essa é a maior preocupação tanto de deputados da oposição quanto de governistas da frente do comércio”, disse o deputado Domingos Sávio (PL-MG), que é presidente da Frente do Comércio e Serviços.