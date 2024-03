Monica Benicio, viúva da saudosa vereadora Marielle Franco, não poupou críticas à polícia brasileira, acusando-a de ser “cúmplice” ao não contribuir efetivamente para a solução do assassinato de sua esposa e do motorista Anderson Gomes. O caso, que chocou o Brasil e o mundo em 2018, teve recentemente um avanço significativo com a prisão de três supostos mandantes do crime.

Desde o assassinato, Monica Benicio tem sido uma voz incansável na busca por justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes. Em suas declarações mais recentes, ela expressou profunda frustração com o que considera uma negligência por parte das autoridades policiais em resolver o caso. Sua crítica contundente coloca em destaque a persistente luta por transparência e responsabilidade no sistema de segurança pública do país.

A prisão dos supostos mandantes representa um importante passo nas investigações, mas Monica Benicio e outros defensores dos direitos humanos enfatizam que ainda há muito a ser feito. A cobrança por uma investigação completa e imparcial continua sendo uma demanda crucial da sociedade, que busca não apenas justiça para as vítimas, mas também o desmantelamento de redes de poder que perpetuam a violência e a impunidade.

Enquanto o caso segue em desenvolvimento, a coragem e a determinação de Monica Benicio e de todos aqueles que se levantam em nome de Marielle Franco e Anderson Gomes servem como um lembrete poderoso do compromisso contínuo com a verdade e a justiça, mesmo diante dos maiores desafios.