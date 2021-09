Vídeo em que homem aparece xingando ministros do STF viraliza

Suspeito se identifica como “Paulinho da Associação” e direciona xingamentos a Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes

Um homem viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (7) ao aparecer em vídeo xingando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O suspeito, que se identifica como “Paulinho da Associação”, se coloca ao lado da placa de identificação da sede do Supremo e faz xingamentos a membros da Corte.

“Essa m*** aqui não me representa como cidadão”, xingou, apontando para a placa do STF. “Eu quero deixar bem claro aqui para o senhor Alexandre de Moraes que eu não votei no senhor, não, seu filho da p***. Eu não sei quem é o senhor e não tenho medo da sua cara”, declara o suspeito.

“Senhor Gilmar Mendes, seu bosta, seu verme, vai tomar no seu c*”, prosseguiu. “Essa nação não vai virar uma república socialista comunista por conta de vocês”, finalizou.

O dia de ontem foi marcado por manifestações antidemocráticas organizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Desde a noite de segunda (6), participantes ameaçavam invadir as dependências do STF.

Os manifestantes são inflados por Bolsonaro, que, há meses, profere ataques ao STF, sobretudo aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Na terça (7), em discurso a apoiadores presentes na Avenida Paulista, em São Paulo-SP, o presidente chegou a declarar que não vai mais obedecer ordens dos membros da Corte, o que é proibido de acordo com a Constituição Federal.

Dados os ataques tanto de Bolsonaro quanto de apoiadores, o presidente do Supremo, Luiz Fux, deve fazer pronunciamento nesta quarta (8), na abertura da sessão da Corte, por volta de 14h. Ontem, ministros se reuniram para debater sobre as manifestações.