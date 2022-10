Vice de Tebet anuncia voto em branco no segundo turno

Hoje, a Executiva nacional do PSDB optou por liberar os diretórios estaduais e filiados para apoiarem a reeleição de Bolsonaro

A senadora Mara Gabrilli (PSDB), que era vice na chapa de Simone Tebet (MDB), anunciou nesta terça-feira (4) que irá votar em branco no segundo turno das eleições para o Planalto, no qual competem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“No 2° turno opto pelo voto em branco. Não dou meu voto para nenhum dos dois. Fico ao lado dos brasileiros e apoiarei o governo que defender meus ideais de país: inclusão, ciência, combate à corrupção, à fome e desigualdade. Serei oposição sensata. Serei sempre construção”, falou.

Hoje, a Executiva nacional do PSDB optou por liberar os diretórios estaduais e filiados para apoiarem a reeleição de Bolsonaro. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), declarou “apoio incondicional” à candidatura do atual presidente. Antes de assumir o cargo, o tucano era vice do ex-governador João Doria (PSDB), adversário direto do atual chefe do Executivo federal e postulante à reeleição.

“Esse apoio do Rodrigo é muito bem-vindo, agradeço de coração, ele já tinha um amigo e agora tem um melhor amigo ainda para as propostas que porventura ele queira sugerir ao governo. Pelo futuro, já que ele é um jovem perto de mim”, declarou o candidato do PL, em referência ao novo aliado.

Já Simone Tebet, que terminou a eleição presidencial em terceiro lugar, ainda não declarou apoio para 2º turno. Em pronunciamento após a apuração das urnas, no domingo, a senadora disse que não iria se omitir e cobrou que seu partido acelerasse as discussões sobre o assunto.

A colunista do site UOL Thaís Oyama acredita que o mais provável é que ela dê um “apoio crítico” a Lula, “sem entusiasmo” e sem “fazer o L”.

Como se posicionaram os concorrentes?

CIRO GOMES

Após o PDT anunciar que apoiaria Lula no segundo turno, Ciro Gomes divulgou um pronunciamento nesta terça-feira (4) para afirmar que seguirá a decisão do partido. No entanto, ele não citou o nome de Lula em nenhum momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SORAYA THRONICKE

Soraya Thronicke (União Brasil) respondeu nas redes sociais que “nenhum desses bandidos merece” o apoio dela e ainda não deu um posicionamento mais claro se irá endossar algum candidato ou votar em branco, como Mara Gabrilli diz que fará. “Obrigatoriamente preciso ser impessoal. O Brasil está acima da Soraya. Entenda isso, por favor”, completou.

SOFIA MANZANO

A economista e seu partido, o PCB, declararam apoio a Lula. “Agora é derrotar Bolsonaro nas urnas. A campanha continua e é Lula 13”, disse ela nesta terça-feira (4).

Felipe D’Ávila (Novo), Padre Kelmon (PTB), Léo Péricles (UP), Vera Lúcia (PSTU) e Eymael (DC) ainda não se manifestaram.