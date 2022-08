Vereador é baleado no braço durante campanha em São Bernardo do Campo

Ainda no domingo, o vereador prestou depoimento à polícia e registrou um Boletim de Ocorrência

O vereador Ivan Silva (PP) foi baleado no último domingo (21) no braço esquerdo, durante companha eleitoral em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A Polícia Civil investiga o caso, mas não identificou ainda quem atirou ou o motivo da agressão.

Logo após o ocorrido, o político passou por um procedimento para retirar a munição de chumbinho no Hospital de Urgência. Pelas redes sociais, o parlamentar relatou que durante um “adesivaço” para campanha de deputados federal e estadual apoiados por ele foi atingido “sem explicação”.

“A assessoria do vereador Ivan Silva condena qualquer tipo de violência, tendo seu trabalho pautado, desde sempre, na paz, na conversa e no aperto de mãos, não no disparo de armas de fogo ou na utilização de armas brancas”, diz a nota.

Ainda no domingo, o vereador prestou depoimento à polícia e registrou um Boletim de Ocorrência. Em outra sequencia postada no Instagram, Ivan mostrou o curativo e a munição retirada de seu braço.

“Equipes da GCM e PM estiveram no local, mas o autor não foi localizado. Eles foram informados que em datas anteriores, uma senhora e dois adolescentes que moram na região também foram atingidos por disparos de chumbinho. Foi solicitado exame de IML à vítima e o caso foi registrado como lesão corporal pelo 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo”, diz a nota da Polícia Civil.

A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo lamentou o caso “ocorrido com o nobre Vereador Ivan Silva na tarde de domingo, dia 21/08, quando foi atingido por disparo de uma arma, vindo a acertar seu braço. O mesmo foi atendido no Hospital de Urgência e liberado no mesmo dia e já se encontra trabalhando”.