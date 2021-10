Vereador de Tatuí acusa secretário de Cultura de Doria de tentativa de agressão

O petista e o secretário bateram boca durante uma reunião em que se discutiu o orçamento para o Conservatório Dramático e Musical de Tatuí

Mônica Bergamo

SÃO PAULO, SP

O vereador Eduardo Sallum (PT-SP) registrou no início da tarde desta terça (19) um boletim de ocorrência contra o secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, por tentativa de agressão. O petista e o secretário bateram boca durante uma reunião pela manhã na prefeitura da cidade em que se discutiu o orçamento do próximo ano para o Conservatório Dramático e Musical de Tatuí. Sallum acusou o secretário de João Doria (PSDB) de estar mentindo que não houve cortes no orçamento da instituição, porque, segundo ele, não houve um reajuste últimos dez anos levando em conta a inflação. Há um mês, o Conservatório demitiu dez funcionários.



A coluna teve acesso ao vídeo da reunião que mostra a discussão. “O senhor tem a cara de pau de vir a Tatuí e dizer que o Conservatório não tem cortes”, afirma Sallum na reunião. “O senhor veio para mentir”, segue. “Minha mãe me ensinou a ter vergonha na cara.”



O secretário então diz que não foi ali para ser ofendido, pergunta o partido do vereador. Ao confirmar que é o Partidos dos Trabalhadores, diz a Sallum “O senhor é um petista. Petista é ladrão”. E diz que o PT é um partido de ladrões e desqualificados.



Sallum então rebate dizendo que Sá Leitão fez parte do governo petista de Lula e que “mamou” nas tetas do PT. O secretário então se levanta e se aproxima do vereador, que diz “O senhor vai me agredir?”. O secretário é contido por outras pessoas e deixa a sala.



“Fiz um B.O porque ele veio para cima, é uma tentativa de agressão, de intimidação. Ele tem dificuldade de aceitar críticas ainda mais quando é colocado em situação em que não tem razão. Ele teve cargo comissionado no Ministério da Cultura na época do Gilberto Gil”, diz Sallum à coluna. “Eu falei que ele tinha cara de pau para falar que não tinha corte orçamentário. Isso é uma ofensa?”



Sá Leitão foi chefe de gabinete do então ministro da Cultura Gilberto Gil no primeiro governo Lula (2002-2006) e secretário de políticas culturais da pasta. O vereador, que é formado em violoncelo pelo Conservatório, diz que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa anunciou um orçamento de R$ 27 milhões para 2022, mas que ele já protocolou requerimento na Câmara pedindo para que o valor seja reajustado levando em conta a defasagem causada pela inflação. “O orçamento deveria ser de 45 milhões de reais. Eu disse que o secretário mente porque ele fala em valores absolutos. E houve corte, houve demissões.”



Outro lado



Por meio de nota, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa diz que Sérgio Sá Leitão foi agredido verbalmente, ofendido e “ameaçado” por Eduardo Sallum. E que, em resposta, o secretário se “defendeu veementemente” e exigiu que a conversa fosse realizada com respeito e civilidade, como estava sendo até a intervenção do parlamentar.



“Lamento profundamente que o extremismo da esquerda tenha interrompido uma reunião produtiva de trabalho. A gestão pública e o atendimento à população não podem ser prejudicados por ações de interesse partidário”, afirma Sá Leitão no texto.



Na nota, a pasta não informa qual teria sido a ameaça feita pelo vereador.