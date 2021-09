Veja fotos do “puxadinho” de Bolsonaro em NY

Na frente da churrascaria Fogo de Chão, foram colocadas mesas na calçada e um tapume para receber Bolsonaro e sua comitiva

Tentando burlar as regras da cidade sobre a vacinação contra a covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) precisou improvisar um “puxadinho” para conseguir almoçar nas ruas de Nova York. A refeição ocorreu ontem (20).

Na frente da churrascaria Fogo de Chão, foram colocadas mesas na calçada e um tapume para receber Bolsonaro e sua comitiva. Entre eles, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o chanceler Carlos França e o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional.

Discurso

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde domingo (19), para participar da Assembleia-Geral da ONU, que ocorreu nesta terça-feira (21).

Durante discurso, o presidente falou meio ambiente, Amazônia, tratamento precoce para o coronavírus e desemprego. Sobre a economia, Bolsonaro culpou os governadores e prefeitos pela inflação.

“As medidas de isolamento e deixaram um legado de inflação em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos, e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de 800 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020”, disse o presidente na abertura.

“Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial”, declarou Bolsonaro, que diz ainda não ter se vacinado contra o vírus.

“Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos”, disparou.