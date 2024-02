Veja como seria o golpe orquestrado por Bolsonaro e aliados, segundo a PF

Esse núcleo tinha a missão de produzir, divulgar e amplificar notícias falsas sobre supostas fraudes no sistema eleitoral, antes mesmo das eleições 2022 ocorrerem

Um grupo de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigados pela Polícia Federal (PF) por orquestrarem uma tentativa de golpe de Estado, é citado na decisão que autorizou a Operação Tempus Veritatis, deflagrada na quinta-feira, 8. Os nomes dos bolsonaristas são distribuídos conforme diferentes tipos de atuação. Em comum, todos trabalhavam para que o golpe e abolição do Estado Democrático de Direito fossem colocados em prática. Segundo a PF, “alguns investigados atuaram em mais de uma tarefa, colaborando em diversos núcleos de forma simultânea e coordenada”.

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, traz os detalhes de como o esquema estava organizado, cobrindo pelo menos seis diferentes tipos de atuação. As tarefas das frentes tinham três objetivos: desacreditar o processo eleitoral, planejar e executar o golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito, para manter a permanência de seu grupo no poder.

“As condutas investigadas que visavam subverter o regime democrático foram realizadas ao longo de várias semanas e se acentuaram após as eleições de 2022. Para consecução da finalidade pretendida, os investigados utilizaram de ações coordenadas que exigiam prévio alinhamento de narrativas”, afirma a PF no relatório.

Uma das frentes, chamada pela investigação de “Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral” foi a responsável por preparar o terreno e plantar as primeiras sementes do que virariam mais tarde narrativas para justificar o golpe. Esse núcleo tinha a missão de produzir, divulgar e amplificar notícias falsas sobre supostas fraudes no sistema eleitoral, antes mesmo das eleições 2022 ocorrerem. O objetivo, aponta a PF, era “estimular seguidores a permanecerem na frente de quartéis e instalações, das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o golpe de Estado”.

Outra frente de atuação era responsável por incitar os militares a aderirem ao golpe. Para isso, o grupo elegia como alvo militares que resistiam as investidas golpistas e amplificavam ataques pessoais direcionados a eles. Paralelamente, o tentente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens da Presidência, atuava com outros aliados planejando e executando medidas para manter as manifestações em frente aos quartéis militares. Isso incluiu a “mobilização, logística e financiamento de militares das forças especiais em Brasília”.

Outro núcleo foi responsável pela inteligência, reunindo informações e dados que auxiliassem Bolsonaro na “tomada de decisão” para a consumação do golpe. Entre as ações do grupo, estava o monitoramento de autoridades, incluindo Moraes, que, segundo a investigação, seria preso após Bolsonaro assinar o decreto de golpe de Estado, marcando o encadeamento de toda a ação.

Outra frente trabalhava, ainda, pela articulação entre os outros grupos, endossando as ações golpistas e incitando o apoio dos demais núcleos, e outra pelo aparato jurídico que daria “respaldo legal” ao golpe. Um documento, citado pela PF, teria sido elaborado detalhando medidas de exceção, com a prisão de autoridades e a realização de novas eleições, baseado em supostas fraudes nas eleições.

