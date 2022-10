Veja a agenda dos Presidenciáveis neste feriado

Veja a agenda do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Cada vez mais próximos do segundo turno das eleições, que ocorreu no dia 30 de outubro, os candidatos à Presidência da República trabalham cada vez mais.

Veja a agenda do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para este feriado (12):

Jair Bolsonaro (PL): O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL) desembarca nesta quarta-feira (12) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, às 8h30. Em seguida, se deslocará para o templo da igreja Mundial do Poder de Deus, na região central na capital mineira.

Lula (PT): Às 10h, o candidato estará na caminhada na Estrada do Itararé, no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Às 16h, Lula participará da caminhada Brasil da Esperança em Salvador (BA)

As informações são da Agência Brasil