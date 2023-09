Valdemar veta coligação do PL com PT em qualquer cidade

Valdemar escreveu que “não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT” em sua conta no X (antigo Twitter)

GABRIEL TAVARES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, proibiu coligações com o PT, uma semana após a direção petista liberar alianças com o partido do ex-presidente Bolsonaro para as eleições municipais de 2024, desde que os candidatos apoiem o presidente Lula.

Valdemar escreveu que “não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT” em sua conta no X (antigo Twitter). “Somos oposição e assim seguiremos”, escreveu ainda o mandatário do PL.

O político afirmou que “o Partido Liberal valoriza a família [e] a liberdade de expressão” e que seus membros e apoiadores sentem “orgulho do nosso país quando ouvimos o hino nacional”.

Por fim, Valdemar Costa Neto cita que foi por esses valores que “o povo brasileiro fez do PL o maior partido do país”. A publicação foi toda escrita em letra maiúscula.