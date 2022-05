Valdemar Costa Neto defende urna eletrônica em vídeo de 2021

O filme, produzido pelo ex-marqueteiro do partido, Vladimir Porfírio, foi feito antes da entrada do presidente Jair Bolsonaro no partido

Fábio Zanini

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse em vídeo do seu partido no ano passado que a urna eletrônica é confiável.

O filme, produzido pelo ex-marqueteiro do partido, Vladimir Porfírio, foi feito antes da entrada do presidente Jair Bolsonaro no partido.

“O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar”, afirma Valdemar no vídeo, que circulou apenas em sites e redes sociais, já que até o ano passado não havia propaganda partidária gratuita na TV.

Apesar de não haver notícia sobre fraude na eleição eletrônica desde sua implantação, em 1996, Bolsonaro vem questionando a confiabilidade das urnas. Ele ameaça não reconhecer eventual derrota na eleição de outubro usando esse ponto como pretexto.