União Brasil minimiza apoio de Meirelles a Lula e diz que já era esperado

Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula, anunciou apoio ao petista junto com outros ex-candidatos a presidente

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Vice-presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda afirma que o apoio do ex-ministro Henrique Meirelles, filiado ao partido, a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já era esperado.

“Desde que ele entrou no partido [no início do ano], o ministro Meirelles afirmou que poderia eventualmente apoiar Lula, e me perguntou se isso seria um empecilho. Eu disse que não haveria problema, já que ele foi do governo do PT”, afirma Rueda.

O União Brasil tem candidata a presidente, a senadora Soraya Thronicke (MS), mas Rueda afirma que isso não gera constrangimentos internos. “Meirelles é uma referência econômica para o Brasil, alguém que honra muito nosso partido”.

Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula, anunciou apoio ao petista junto com outros ex-candidatos a presidente nesta segunda-feira (19), dentro da proposta de formar uma frente ampla contra Jair Bolsonaro (PL).