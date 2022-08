União Brasil indica deputado Geninho Zuliani para vice de Rodrigo Garcia em SP

A linha de raciocínio não tem sido bem recebida pelo MDB, especialmente por Nunes, que segue defendendo que Aparecido seja o vice

O União Brasil indicou o deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil) para ocupar o posto de vice na chapa do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que buscará a reeleição.

O partido disputa com o MDB o direito de apontar o vice da chapa. Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, indicou o ex-secretário de Saúde Edson Aparecido para o posto.

Outros nomes que constavam da lista do União Brasil eram Henrique Meirelles, o médico Cláudio Lottenberg e o deputado federal Alexandre Leite.

Zuliani é deputado federal por São Paulo e está em seu primeiro mandato. Ele já foi prefeito de Olímpia, cidade a 430 km de São Paulo, e atualmente é secretário-geral do União Brasil em São Paulo. Ele é um dos aliados mais antigos e próximos de Garcia.

Um acordo inicial da chapa previa que o MDB indicaria o vice e o União, o candidato ao Senado. No entanto, com a desistência de José Luiz Datena, que inicialmente disputaria o Senado pelo União, o partido passou a propor o vice.

O argumento utilizado é o de que o MDB poderá concentrar muito poder em 2026, quando Nunes poderá estar na prefeitura (caso reeleito) e Edson Aparecido no comando do governo do estado, já que Garcia (se reeleito) provavelmente disputará outro cargo, como Senado ou Presidência.

