União Brasil avança sobre agenda ambiental e vai participar da COP28

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A União Brasil vai participar do Pavilhão Brasil na COP28, a 28ª Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, em Dubai. O partido enviou uma proposta de apresentação para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e foi selecionado para o painel Governança Responsável e Desenvolvimento Sustentável, no sábado (2).

A inscrição do partido surpreendeu técnicos no ministério, que recebeu 699 propostas de painéis e exibições culturais para o Pavilhão Brasil e selecionou 110. Dirigentes da União Brasil afirmam que, apesar de a legenda atuar no campo da direita, temas como a agenda ambiental e a participação das mulheres na política não devem ficar restritos às siglas de esquerda.

Tesoureira da União Brasil, Maria Emília de Rueda vai apresentar o programa Brasil 2044, criado e coordenado por ela, que pretende construir uma biblioteca de políticas públicas para cidades inteligentes e sustentáveis. Segundo ela, a ideia é que a iniciativa seja adotada nos 6.518 mandatos do partido no Brasil, incluindo vereadores, prefeitos, governadores e parlamentares.