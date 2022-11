“Umas urnas precisam ser revistas”, diz presidente do PL

Valdemar Costa Neto afirmou que, ao total, 250 mil urnas – todas de antes de 2020 -, têm o mesmo número de patrimônio

Em declaração feita neste sábado (19), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que seu partido vai propor ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a revisão da apuração de urnas anteriores a 2020 e que foram utilizadas no pleito deste ano.

Valdemar disse que, ao total, 250 mil urnas – todas de antes de 2020 -, têm o mesmo número de patrimônio. “Eles não têm como controlar as urnas com a mesma numeração, eles vão ter que resolver isso”.

O presidente do Partido Liberal, ao qual Bolsonaro é filiado, também disse acreditar que isso é culpa dos funcionários do TSE, e que a direção da casa não tem conhecimento sobre isso.

“Nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso, não queremos tumultuar a vida do País. Mas têm umas urnas que têm que ser revistas e nós vamos propor para o Tribunal Superior Eleitoral até a próxima terça-feira essa nova proposta. Pelo estudo que fizemos, têm várias urnas que não podem ser consideradas. Isso é no Brasil inteiro, de 2020 para baixo”, disse Valdemar Neto no vídeo.