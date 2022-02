TSE contraria PT e antecipa propaganda de TV do partido em 1 mês

A legenda tem direito a 20 minutos de propaganda partidária a ser veiculada no primeiro semestre de 2022, distribuídos em peças de 30 segundos

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A propaganda partidária do PT começará a ser exibida em 24 de março. A data contraria a solicitação da legenda, que planejava suas inserções em rádio e televisão mais próximas do início da campanha eleitoral. Com a mudança, a última peça vai ao ar em 17 de maio.

A legenda tem direito a 20 minutos de propaganda partidária a ser veiculada no primeiro semestre de 2022, distribuídos em peças de 30 segundos.

Originalmente, o PT havia requisitado os dias 26 e 28 de abril, 24 e 26 de maio, e 23, 25, 28 e 30 de junho. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) alegou, no entanto, que as datas são distribuídas por ordem de pedido e já estavam ocupadas.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que protocolou os pedidos junto com os demais partidos e recorreu da decisão. Mas o TSE negou a reconsideração.

A propaganda partidária estava extinta desde 2017, mas foi retomada em 2022 após decisão do Congresso Nacional. Os primeiros blocos vão ao ar no próximo sábado (26). A primeira agremiação a veicular seu material será o PSOL. PDT e MDB começam a transmitir, respectivamente, em 1° e 10 de março.

O conteúdo deve ir ao ar entre 19h30 e 22h30, no intervalo da programação das emissoras. A lei determina que 30% deve ser destinado a estimular a participação da mulher na política.