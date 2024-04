TRE-PR forma maioria contra cassação de Moro

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná formou maioria, nesta terça-feira (09), contra a cassação de mandato do senador Sergio Moro (União Brasil) por abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2022.

Em quarto dia de julgamento, o placar contra o processo ficou em 4 a 2. O relator, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, votou contra a perda de mandato e foi acompanhado por Cláudia Cristina Cristofani, Guilherme Frederico Hernandez Dens e Anderson Ricardo Fogaça.

Já do lado a favor, votaram pela cassação e inelegibilidade de Moro os desembargadores José Rodrigo Sade e Julio Jacob Junior. Além desses, ainda falta vota o presidente Sigurd Roberto Bengtsson.

As representações do PT e PL apontam que Moro teria gastado excessivamente no período pré-campanha eleitoral. Segundo as siglas, a campanha do parlamentar se beneficiou da pré-campanha à Presidência da República, quando ele estava no Podemos. A defesa do senador nega.