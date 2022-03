TRE manda retirar outdoor contra Lula por ‘propaganda eleitoral antecipada’

Campanhas eleitorais estão permitidas apenas a partir de 16 de agosto deste ano, conforme decidiu o TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Ariquemes, em Rondônia, determinou que um outdoor contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser removido em até 36 horas. Segundo a decisão, o material impresso compõe uma “propaganda eleitoral antecipada negativa conta o pretenso pré-candidato a Presidência”.

O TRE decidiu que cabe ao empresário que financiou a impressão das imagens remover o outdoor, não a gráfica que estampou o material. Caso o empresário não realize o orientado pelo Tribunal, ele poderá pagar multa ou responder à polícia.

Levantamento do Instituto FSB Pesquisa, contratado pelo banco BTG Pactual, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto à Presidência, com 43%.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, aparece em segundo, com 29%. Esses números se referem à pesquisa estimulada, quando o nome dos pré-candidatos é apresentado ao entrevistado. É a primeira sondagem divulgada pelo instituto sobre as eleições deste ano.

A pesquisa também fez simulações de cenários para o segundo turno. Lula sai vencedor em todos em que é citado. Contra Bolsonaro, o petista teria 54% dos votos contra 35% do adversário, uma diferença de 19 pontos percentuais.

Enquanto Geraldo Alckmin, que se filiará ao PSD, é cotado para ser vice-presidente de Lula, Bolsonaro afirmou que seu parceiro de chapa já está escolhido e deu “dicas” de que seria o general Walter Braga Netto.