Toffoli pede perdão a Lula por proibir ida a velório do irmão

Vavá, irmão de Lula, morreu vítima de um câncer em janeiro de 2019, época em que o presidente eleito estava preso pela Operação Lava-Jato

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), aproveitou a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último dia 12, para pedir perdão por não ter deixado-o ir ao velório de seu irmão, Genival Inácio da Silva, o Vavá.

Vavá morreu vítima de um câncer em janeiro de 2019, época em que Lula estava preso pela Operação Lava-Jato. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o ministro pediu desculpas a Lula por ter vetado sua ida ao velório do irmão. “O senhor tinha direito de ir ao velório Me sinto mal com aquela decisão, e queria dormir nesta noite com o seu perdão”, afirmou Toffoli a Lula no dia da diplomação.

Ainda de acordo com a coluna, Lula respondeu batendo na mão do ministro e pedindo para que ficasse tranquilo, dizendo que os dois poderiam falar sobre o assunto em outra ocasião, de maneira mais reservada.

Quando Vavá morreu, Lula pediu autorização judicial para deixar a carceragem e se despedir do familiar. O caso foi parar no STF, nas mãos de Toffoli, que negou o pedido. Luiz Inácio ficou sentido e manifestava guardar mágoas do ministro, chegando inclusive a evitá-lo em eventos em que ambos estavam presentes.