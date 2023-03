‘Toda decisão é técnica e política’, diz Haddad ao negar divisão no governo sobre nova regra fiscal

O titular da Fazenda confirmou a orientação dada pelo presidente Lula depois da reunião realizada no Palácio do Planalto na última sexta-feira (17)

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) negou nesta segunda-feira (20) que as alas política e econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estejam divididas em relação à proposta da nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. Segundo ele, “toda decisão é técnica e política”.

“Não vejo essa divisão no governo, ala política e ala econômica, nem sei do que se trata, fui candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Sou de que ala? Não faz sentido esse tipo de divisão, toda decisão é técnica e política, ainda mais uma decisão dessa importância, por isso que é o presidente da República que dá a última palavra”, afirmou.

No sábado (18), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), publicou mensagem nas redes sociais defendendo ser necessário aumentar os investimentos públicos. Isso significa que a proposta de novo marco fiscal deveria ser flexível em relação a certos gastos, segundo ela.

Haddad também disse que realizará “reuniões prévias preparatórias” no início desta semana com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), líderes do Congresso Nacional, além de economistas para ampliar as discussões sobre a regra fiscal.

O titular da Fazenda confirmou a orientação dada pelo presidente Lula depois da reunião realizada no Palácio do Planalto na última sexta-feira (17), conforme antecipado pela Folha.

“O presidente [Lula] orientou que antes do anúncio oficial fossem feitas algumas conversas importantes com os presidentes das duas Casas [Arthur Lira, da Câmara, e Rodrigo Pacheco, do Senado], com os líderes, com alguns economistas que não fossem de mercado para evitar contágio, informação privilegiada, essas coisas que a gente tem de resguardar”, disse.

“E também que a gente pudesse falar com Jaques Wagner, [José] Guimarães, com o líder do governo no Congresso [senador Randolfe Rodrigues]. Vamos agendar hoje [segunda] essas reuniões que devem acontecer entre hoje e amanhã [segunda e terça]”, acrescentou.

Logo após a declaração de Haddad, a agenda oficial do ministro foi atualizada. Entre os novos compromissos pautados na manhã desta segunda, estão reuniões sobre a regra fiscal com o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara, e com o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado.

De acordo com Haddad, Lula mantém a intenção de anunciar o desenho da nova regra fiscal antes de sua viagem para a China, agendada para o dia 25.

Nathalia Garcia

Brasília, DF